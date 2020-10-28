Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor.

Spor Aktüel’e bu hafta Judo Antrenörü Hamza Selen, 2019 Yıldızlar Türkiye Şampiyonu, Balkan 3. Enes Uslu ve 2019 Minikler Türkiye 2. Minikler Balkan 3. Ayşegül Ertuğrul canlı yayın konukları oldu.