Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor!
Murat Baltacı’nın Hazırlayıp Sunduğu Spor Aktüel’de bu hafta Kahramanmaraş Hokey İl Temsilcisi Hüzeyfe Tahiroğlu, Kahramanmaraş Hokey Spor Kulübü Antrenörü Vakkas Çelik, Milli Sporcular Furkan Ataş Ve Yaşar Yılmaz canlı yayın konukları oldu.
SPOR 04.11.2020, 18:19 04.11.2020, 19:35
Spor Aktüel’e bu hafta Kahramanmaraş Hokey İl Temsilcisi Hüzeyfe Tahiroğlu, Türkoğlu Belediyesi Kahramanmaraş Hokey Spor Kulübü Antrenörü Vakkas Çelik, Milli Sporcular Furkan Ataş Ve Yaşar Yılmaz canlı yayın konukları oldu.
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