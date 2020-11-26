Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor.

Spor Aktüel’e Bu Hafta Futbolcu Bünyamin Kılınç ve Maç Performans Analiz Uzmanı Oğuz Kılınç canlı yayın konukları oldu.

Programda Kahramanmaraş Futbolu konuşuldu.