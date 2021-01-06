Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor!
Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’de bu hafta Maç Performans Analiz Uzmanı Oğuz Kılınç stüdyo konuğu olurken İttifak Holding Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan ise telefon bağlantısıyla konuk oldu.
SPOR 06.01.2021, 16:45
Kahramanmaraş futbolunun konuşulduğu programda Akdeniz Aslanlarının ligdeki gidişatı değerlendirildi.
Öte yandan telefon bağlantısıyla programa konuk olan Sportif Direktör Adnan Erkan, İttifak Holding Konyaspor’un 4-3’lük Galatasaray galibiyetini sıcağı sıcağına Spor Aktüel’e değerlendirdi.
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