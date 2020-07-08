Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor!
Spor Aktüel’e bu hafta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ergün Önal ve Maç Performans Analiz Uzmanı Oğuz Kılınç yayın konukları oldu.
SPOR 08.07.2020, 18:01 08.07.2020, 19:28
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Programda amatör futbolda ne gibi değişiklikler oldu, ayrıntıları konuşuldu.
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|32
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|44
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|32
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|32
|37
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|P
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|42
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|34
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|Takımlar
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|P
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|34
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|35
|63
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|47
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|43
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|35
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