Spor Aktüel’de bu hafta güreş branşı konuşuldu!
Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’de bu hafta Kahramanmaraş’ın Güreş’teki Gururları Serbest Stil 70 kiloda Dünya 2.si olan Haydar Yavuz ve Avrupa 3.sü Şaban Kızıltaş canlı yayın konukları oldu.
SPOR 24.12.2020, 11:56 24.12.2020, 16:34
Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor.
Spor Aktüel’e bu hafta Kahramanmaraş’ın Güreş’teki gururları Serbest Stil 70 kiloda Dünya 2.si olan Haydar Yavuz ve Avrupa 3.sü Şaban Kızıltaş canlı yayın konukları oldu.
Programda milli güreşçilerin kazanmış oldukları başarılar konuşuldu.
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