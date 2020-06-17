Spor Aktüel’de konuşuldu! Süper Lig'de ki son durum...

Spor Aktüel’e bu hafta Maç Performans Analiz Uzmanı Oğuz Kılınç yayın konuğu oldu.

Programın ikinci bölümünde A Spor Yorumcusu ve Teknik Direktör Mahmut Alpaslan Skype bağlantısıyla konuk oldu ve başlayan Süper Ligi yorumladı.