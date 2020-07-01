Spor Aktüel’de konuşuldu! Süper Lig'de ki son durum...

Spor Aktüel’e bu hafta Maç Performans Analiz Uzmanı Oğuz Kılınç ve Gençlerbirliği U-15 futbolcusu Muhammet Gökmen Öztürk canlı yayın konukları oldu.

Programda genç futbolcu Gökmen’in futbola başlangıcı ve liglerdeki son durumlar konuşuldu.