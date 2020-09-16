Spor Aktüel’e Başkan Altan Özer, Teknik Direktör Mehmet Kürtül ve Antrenör İrfan Bozkurt konuk oldu

Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor.

Spor Aktüel’de Bu Hafta Andırın Yeşildağ Spor Kulübü Başkanı Altan Özer, Teknik Direktör Mehmet Kürtül ve Antrenör İrfan Bozkurt canlı yayın konukları oldu.

Programda Andırın Yeşildağ Spor’un şampiyonluk öyküsü konuşuldu.