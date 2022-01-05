Spor Aktüel’e Edeler Taraftar Grubu konuşuldu

Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’e bu hafta Edeler Taraftarlar Derneği Başkanı Halil Yaman, Başkan Vekili Serkan Altunbaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Yaman canlı yayın konukları oldu.

Programda Kahramanmaraşspor, taraftar derneğindeki yeni oluşum ve yapılması planlanan etkinlikler konuşuldu.