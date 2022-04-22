Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı

Spor kulüpleri ve federasyonlarının işleyişini değiştiren düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştı.

Düzenleme ile kulüplere borçlanma sınırlaması getirildi. Borçlanma bir önceki bütçenin yüzde 10 fazlasını geçemeyecek.

Genel Kurullardan yetki alma şartıyla borçlanma limiti bütçenin ancak yüzde 50'sine kadar çıkabilecek.

Yöneticilere yeni sorumluluk

Yasayla kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu tutulacak. Yöneticiler, kasti eylemleri sebebiyle oluşan zararları kendi mal varlıklarıyla ödeyecek.

Federasyonlarda başkanlık 3 dönem ile sınırlandırılırken yönetimlerinde en az 2 milli sporcu olması şartı da getirildi.

Yasayla menajerlik sistemine yönelik de düzenleme yapıldı. Yeni dönemde menajerler sporcuyla sözleşmeyi noterde yapacak, sözleşme 2 yılla sınırlı olacak.

Çekmece kontrat yapan menajere lisans iptali, futbolcuya 1 yıl men cezası verilecek.