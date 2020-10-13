Spor Toto tarafından Kahramanmaraş'a yapılacak olan 6 halı saha için protokol imzalandı

Spor Toto Başkanlığı’nda düzenlenen protokol törenine, Kahramanmaraş Milletvekillerimiz Habibe Öçal, İmran Kılıç, Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik katıldı.

Gençlerimizin kullanımına açmak üzere ilk etapta Türkoğlu Adliyesi, Yoğun Oluk Mahallesi, Çobantepe- Hacıbebek, Büyükimalı, Doluca, OnikiŞubat- Önsen Mahallelerimizde halı sahalarımızın yapımına başlanıyor.

Kahramanmaraş Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımızın girişimleri ile ilçe genelinde sporsever gençlerimizin ihtiyaçlarına yönelik halı sahanın kazandırılması için çalışma başlatılmıştı.

İmzalanan protokolün ardından konuşan Habibe Öçal: “İlçelerimize öncelikli yapılacak 6 halı saha protokolünü imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş’ımız ve diğer İlçelerimizdeki tüm mahallelerimizi kapsayacak şekilde, sırasıyla projelerimizin hayata geçirilmesine gayret ediyoruz.’ dedi.

İmzalanan protokolle Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkoğlu ve Onikişubat İlçelerimizde sonrasında ise diğer ilçelerimizin halı sahalarını yaparak, gençlerin sporla kaynaşmasını destek verilecek