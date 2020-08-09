Stiven Plaza Trabzonspor'da
Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Real Valladolid takımından Ekvadorlu forvet Stiven Plaza'yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladı.
SPOR 09.08.2020, 10:24
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu Stiven Plaza'nın kiralama bedeli olarak Real Valladolid Kulübüne iki taksit halinde toplam 100 bin avro ödeneceği belirtildi.
Futbolcuya 2020-2021 sezonunda 620 bin, 2021-2022 sezonunda da 670 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.
Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Stiven Plaza'ya 2022-2023 sezonunda 750 bin, 2023-2024 sezonu için de 800 bin avro garanti ücret ödeneceği aktarıldı.
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