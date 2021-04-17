Sümeyye Boyacı bütün rakiplerini eleyerek birinci oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İtalya'da düzenlenen 2021 World Para Swimming Series yarışlarında 50 metre sırt üstünde Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"2021 World Para Swimming Series yarışlarında 50 metre sırt üstünde Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak göğsümüzü kabartan Sümeyye Boyacı kızımızı canı gönülden kutluyorum. Harikasın Sümeyye, başarıların daim olsun."