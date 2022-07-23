Süper Lig'de 1 ve 2. hafta programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 1. ve 2. hafta maçlarının programları açıklandı. 2022-2023 sezonu 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak.



1. HAFTA PROGRAMI



5 AĞUSTOS CUMA

İstanbulspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Ümraniyespor

6 AĞUSTOS CUMARTESİ

Sivasspor-Gaziantep FK

Beşiktaş-Kayserispor

7 AĞUSTOS PAZAR

Fatih Karagümrük-Alanyaspor

Giresunspor-Adana Demirspor

Antalyaspor-Galatasaray

8 AĞUSTOS PAZARTESİ

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

Ankaragücü-Konyaspor

2. HAFTA PROGRAMI

12 AĞUSTOS CUMA

Trabzonspor-Hatayspor

13 AĞUSTOS CUMARTESİ

Kayserispor-İstanbulspor

Adana Demirspor-Sivasspor

Kasımpaşa-Fenerbahçe



14 AĞUSTOS PAZAR

Ümraniyespor-Antalyaspor

Gaziantep FK-Ankaragücü

Alanyaspor-Beşiktaş

15 AĞUSTOS PAZARTESİ

Konyaspor-Medipol Başakşehir

Galatasaray-Giresunspor