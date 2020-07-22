Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

24 Temmuz Cuma:

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

25 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor: Ali Şansalan

21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

26 Temmuz Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus