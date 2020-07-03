Süper Lig'de 7 maçlık hasreti bitiren 3 puan

Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Yukatel Denizlispor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu. Gaziantep ekibi bu galibiyetle, 7 maçlık hasrete son verdi.

SPOR 03.07.2020, 23:01 03.07.2020, 23:03
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Süper Lig'de 7 maçlık hasreti bitiren 3 puan

Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Denizlispor, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 24. dakikada Güray Vural kaydetti.

Süper Lig'de 7 maç aradan sonra kazanan Gaziantep ekibi, puanını 38'e çıkardı ve maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi. 4 maçtır galibiyet alamayan Denizlispor ise 32 puanda kaldı ve 12 sırada yer aldı.

Gaziantep FK, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.



YUKATEL DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FK: 0-1

Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Murawski, Aissati, Recep, Zeki, Rodallega, Estupinan

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Kayode

Gol: Dk. 25 Güray Vural

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#Süper Lig #spor #Haber #Yukatel Denizlispor #Gaziantep FK
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