Süper Lig'de 8 maç sona erdi! Düşme hattı karıştı
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında düşme hattı ve Avrupa mücadelelerini yakından ilgilendiren 8 maç aynı anda oynandı.
Süper Lig'de son iki haftaya girilirken düşme hattı ve Avrupa yarışındaki maçlar nefes kesti.
Geçtiğimiz hafta Denizlispor'un ligden düşmesi kesinleşirken 40. hafta sonunda henüz matematiksel olarak düşmesi kesinleşen ikinci takım belli olmadı.
Düşme potasındaki adaylar içinde 20. sıradaki 35 puanlı Gençlerbirliği düşmeye en yakın olan takım. 37 puanlı Erzurumspor ve 39 puanlı Ankaragücü, Başkent ekibinin ardından geliyor.
Düşme potasının hemen üstünde 17. sırada 40 puanla Kayserispor yer alırken 43 puandaki Kasımpaşa ve Antalyaspor da düşme tehlikesini ensesinde hisseden bir diğer takımlar.
Nefes kesen karşılaşmalarda toplu sonuçlar şu şekilde;
Sivasspor 0-0 Başakşehir FK
Trabzonspor 2-1 Antalyaspor
Kayserispor 0-0 Gaziantep FK
Hatayspor 1-0 Denizlispor
Fatih Karagümrük 5-1 Gençlerbirliği
Göztepe 0-1 Konyaspor
Çaykur Rizespor 0-4 Yeni Malatyaspor
BB Erzurumspor 0-1 Kasımpaşa
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
41. HAFTADA OYNANACAK MAÇLAR
|İmsak
|03:48
|Güneş
|05:23
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|21:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|76
|3. Galatasaray
|37
|75
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Sivasspor
|37
|58
|6. Alanyaspor
|38
|57
|7. Hatayspor
|37
|57
|8. Gaziantep FK
|37
|54
|9. Göztepe
|37
|51
|10. Karagümrük
|37
|51
|11. Konyaspor
|37
|45
|12. Rizespor
|37
|45
|13. Antalyaspor
|38
|43
|14. Başakşehir
|37
|43
|15. Malatyaspor
|37
|41
|16. Kasımpaşa
|37
|40
|17. Kayserispor
|37
|39
|18. Ankaragücü
|37
|38
|19. Erzurumspor
|38
|37
|20. Gençlerbirliği
|37
|35
|21. Denizlispor
|37
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|33
|67
|2. Giresunspor
|33
|67
|3. Samsunspor
|33
|67
|4. İstanbulspor
|33
|61
|5. Altay
|33
|60
|6. Altınordu
|33
|57
|7. Ankara Keçiörengücü
|33
|55
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|33
|47
|10. Bursaspor
|33
|46
|11. Bandırmaspor
|33
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|33
|35
|14. Adanaspor
|33
|34
|15. Menemenspor
|33
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|33
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|35
|80
|2. M. United
|33
|67
|3. Chelsea
|35
|64
|4. Leicester City
|35
|63
|5. West Ham
|34
|58
|6. Tottenham
|35
|56
|7. Liverpool
|33
|54
|8. Everton
|33
|52
|9. Leeds United
|35
|50
|10. Arsenal
|34
|49
|11. Aston Villa
|33
|48
|12. Wolverhampton
|34
|42
|13. Crystal Palace
|34
|41
|14. Newcastle
|35
|39
|15. Brighton
|34
|37
|16. Southampton
|33
|37
|17. Burnley
|34
|36
|18. Fulham
|34
|27
|19. West Bromwich
|34
|26
|20. Sheffield United
|35
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|35
|77
|2. Barcelona
|35
|75
|3. Real Madrid
|34
|74
|4. Sevilla
|34
|70
|5. Real Sociedad
|35
|56
|6. Villarreal
|34
|52
|7. Real Betis
|34
|51
|8. Granada
|34
|45
|9. Athletic Bilbao
|34
|45
|10. Celta de Vigo
|34
|44
|11. Cádiz
|35
|43
|12. Osasuna
|34
|40
|13. Levante
|35
|39
|14. Valencia
|34
|36
|15. Getafe
|34
|34
|16. Deportivo Alaves
|35
|32
|17. Real Valladolid
|34
|31
|18. Huesca
|35
|30
|19. Elche
|35
|30
|20. Eibar
|34
|26