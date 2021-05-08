Süper Lig'de 8 maç sona erdi! Düşme hattı karıştı

Süper Lig'de son iki haftaya girilirken düşme hattı ve Avrupa yarışındaki maçlar nefes kesti.

Geçtiğimiz hafta Denizlispor'un ligden düşmesi kesinleşirken 40. hafta sonunda henüz matematiksel olarak düşmesi kesinleşen ikinci takım belli olmadı.

Düşme potasındaki adaylar içinde 20. sıradaki 35 puanlı Gençlerbirliği düşmeye en yakın olan takım. 37 puanlı Erzurumspor ve 39 puanlı Ankaragücü, Başkent ekibinin ardından geliyor.

Düşme potasının hemen üstünde 17. sırada 40 puanla Kayserispor yer alırken 43 puandaki Kasımpaşa ve Antalyaspor da düşme tehlikesini ensesinde hisseden bir diğer takımlar.

Nefes kesen karşılaşmalarda toplu sonuçlar şu şekilde;

Sivasspor 0-0 Başakşehir FK

Trabzonspor 2-1 Antalyaspor

Kayserispor 0-0 Gaziantep FK

Hatayspor 1-0 Denizlispor

Fatih Karagümrük 5-1 Gençlerbirliği

Göztepe 0-1 Konyaspor

Çaykur Rizespor 0-4 Yeni Malatyaspor

BB Erzurumspor 0-1 Kasımpaşa

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

41. HAFTADA OYNANACAK MAÇLAR