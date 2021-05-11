Süper Lig'de küme düşen 2 takım daha belli oldu!

Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala BB Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü.

BB Erzurumspor Süper Lig'in 41.haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi ancak Süper Lig'e veda etti. Kayserispor'un 1 puan almasından ardından 40 puanda kalan BB Erzurumspor, son haftayı BAY geçeceği için lige veda etti.

Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Ankaragücü de alt lige düştü.

Denizlispor'un geçtiğimiz haftalarda küme düşmesi kesinleşmişti.

Süper Lig'de oynanan 9 maçta sonuçlar şöyle:

Alanyaspor - BB Erzurumspor: 2-3

Kasımpaşa - Ankaragücü: 3-1

Başakşehir - Kayserispor: 0-0

Gaziantep FK - Ç.Rizespor: 4-5

Yeni Malatyaspor - Hatayspor: 1-1

Gençlerbirliği - Göztepe: 5-3

Beşiktaş-Fatih Karagümrük: 2-1

Denizlispor-Galatasaray 1-4

Fenerbahçe-Sivasspor 1-2

PUAN DURUMU