Süper Lig'de müthiş maç! Uzatmalarda tarihi dönüş
Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde uzatmalara 2-1 geride giren ev sahibi ekip, uzatma anlarında bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.
Süper Lig'de 31. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında 10 kişi kalan Hes Kablo Kayserispor, 2-1 öne geçti ama Çaykur Rizespor son anlarda bulduğu iki golle maçı 3-2 kazandı.
Çaykur Rizespor'un gollerini 11. dakikada Braian Samudio, 90+2. dakikada Denys Garmash ve 90+4. dakikada Ivanildo Fernandes kaydetti. Hes Kablo Kayserispor'un gollerini 32. dakikada frikikten Diego Angelo ve 86. dakikada penaltıdan Artem Kravets attı.
Konuk ekip Hes Kablo Kayserispor'da Gustavo Campanharo 75. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 31'e yükseltti. Hes Kablo Kayserispor da 31 puanda kaldı.
Süper Lig'de 13 Temmuz Pazartesi günü Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
PUAN DURUMU
Çaykur Rizespor: 3 - Hes Kablo Kayserispor: 2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı (Dk.88 Atakan Akkaynak), Talbi, Fernandes, Melnjak (Dk.88 Alberk Koç), Abdullah Durak (Dk.70 Garmash), Vetrih (Dk.79 Boriachuk), Sasse (Dk.46 Diomande), Boldrin, Samudio, Skoda
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir Subaşı (Dk.68 Lopes), Djedje, Mensah, Hasan Hüseyin Acar (Dk.83 Rienstra), Campanharo, Mesanoviç (Dk.70 Situm), Kravets
Goller: Dk.11 Samudio, Dk.90+2 Garmash, 90+3 Talbi (Çaykur Rizespor) Dk.32 Diego, Dk.86 Kravets (penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor)
Kırmızı Kart: Dk.76 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk.30 Orhan Ovacıklı, Dk.43 Vetrih, Dk.90+6 Boldrin (Çaykur Rizespor) Dk.83 Hasan Hüseyin Acar (Hes Kablo Kayserispor)
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