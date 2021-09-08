Süper Lig'de transfer sezonu kapanıyor

Süper Lig'de transfer sezonu bu gece kapanıyor. Takımların son gün çalışmaları devam ediyor.

SPOR 08.09.2021, 15:28
Süper Lig'de transfer sezonu kapanıyor

Süper Lig'de 10 Haziran'da başlayan transfer sezonu, bu gece 23.59 itibarıyla sona eriyor. Takımlar kadrolarına son takviyeleri yapacak.

GALATASARAY'DA GÜNDEM ORTA SAHA

Fatih Terim'in istediği Regista transferi için Gedson Fernandes, Nampalys Mendy ve Mohamed Elneny arasında mekik dokuyan sarı-kırmızılılar transferin son günü Famalicao forması giyen Gustavo Assunçao ile anlaştı.

Tahtanın kapanmasına saatler kala bu konuda birkaç adım daha atmak isteyen Galatasaray'ın, yerli kaleci için de son bir şans arayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE KANAT BEK ARIYOR

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Vitor Pereira'nın sistemine uygun bir kanat bek henüz bulamadı. Kolasinac'la görüşen sarı-lacivertliler, sağ ve sol kanat bek için henüz bir isimle anlaşamadı. Transferin son gününde bu iki mevki için çalışmalar süreceğe benziyor.

BEŞİKTAŞ'TA KADRO TAMAM

12 transferle nokta atışı transferler yapan Beşiktaş'ta, Bayern Münih'li sağ bek Bouna Sarr dışında kadroya bir ekleme yapılması beklenmiyor. Büyük bir sürpriz olmazsa bugün, siyah-beyazlılar için diğer takımlara göre daha sakin geçecek.

#AksuTV #Nampalys Mendy #Fatih Terim #sezon #Transfer #Süper Lig #Galatasaray #AksuTVHaber
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