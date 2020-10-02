Süper Lig ekibinde 4 pozitif vaka!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde koronavirüs şoku yaşanıyor.

Başkent temsilcisinde 4 ismin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Yapılan açıklamaya göre, 2 futbolcu ve 2 personelin salgına yakalandığı ifade edildi.

Yapılan açıklama şöyle:



