Süper Lig ekibinde koronavirüs depremi!
Pazar günü Konyaspor ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 7 futbolcu koronavirüse yakalandı.
SPOR 20.11.2020, 16:17
Kasımpaşa, 2’si milli takım kamplarında yer alan olmak üzere toplam 7 futbolcusunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Lacivert-beyazlılardan konu hakkında şu açıklama yapıldı:
"Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 PCR testleri neticesinde, beş oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.
Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kampında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere yedi oyuncumuzda pozitif bulguya rastlamamıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerinde ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanıştır.”
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