Süper Lig fikstürü ne zaman başlıyor!

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

TFF ile Süper Lig başlama tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;

SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamya göre ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.

DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.

Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak.