Süper Lig'in gol kralı Sörloth'un ayrılığı KAP'a bildirildi: Yeni adresi Almanya

Trabzonspor'da Sörloth belirsizliği sona erdi. Bordo mavililer oyuncunun transferi için Alman kulübü Leipzig ile anlaştığını resmen açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Sörloth'un transferi için Leipzig'ten 20 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro da bonus geliri elde edecek. Bu rakam İngiliz kulübü Crystal Palace ile yarı yarıya paylaşılacak.

Öte yandan oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek gelirin karından yüzde 20 pay alınacak. Bu rakam da bonservis de olduğu gibi yarı yarıya paylaşılacak.

Alexander Sörloth, Trabzonspor için çektiği veda mesajında, "Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım. Ve ayrıca aldığım karar Trabzonspor'dan ayrılmak değil, kariyerim için bir sonraki adımı atmak. Umuyorum herkes bunu anlayacaktır." ifadelerini kullandı.