Süper Lig'in yeni fikstürü belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstürü belirlendi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbiler; 10, 13 ve 17. haftalarda oynanacak.

SPOR 13.07.2021, 19:46 13.07.2021, 19:55
Süper Lig'in yeni fikstürü belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon heyecanına fikstürle girildi...

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da başladı.

Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

Derbilerin 10, 13 ve 17. haftalarda oynanacağı açıklandı.

SÜPER LİG 1. HAFTA

Beşiktaş - Rizespor

Giresunspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Malatyaspor - Trabzonspor

Karagümrük - Gaziantep FK

Antalyaspor - Göztepe

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Alanyaspor

Altay - Kayserispor

Hatayaspor - Kasımpaşa

DERBİLERİN HAFTALARI

Süper Lig'de yeni sezonda derbi haftaları şu şekilde:

4'üncü hafta: Trabzonspor-Galatasaray

9'uncu hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

10'uncu hafta: Beşiktaş-Galatasaray

12'nci hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13'üncü hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

17'nci hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

#Galatasaray #Fenerbahçe #Beşiktaş #SÜPERLİG #AksuTV #AksuTVHaber
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