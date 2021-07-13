Süper Lig'in yeni fikstürü belli oldu
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstürü belirlendi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbiler; 10, 13 ve 17. haftalarda oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezon heyecanına fikstürle girildi...
Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da başladı.
Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.
Derbilerin 10, 13 ve 17. haftalarda oynanacağı açıklandı.
SÜPER LİG 1. HAFTA
Beşiktaş - Rizespor
Giresunspor - Galatasaray
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Malatyaspor - Trabzonspor
Karagümrük - Gaziantep FK
Antalyaspor - Göztepe
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Alanyaspor
Altay - Kayserispor
Hatayaspor - Kasımpaşa
DERBİLERİN HAFTALARI
Süper Lig'de yeni sezonda derbi haftaları şu şekilde:
4'üncü hafta: Trabzonspor-Galatasaray
9'uncu hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
10'uncu hafta: Beşiktaş-Galatasaray
12'nci hafta: Beşiktaş-Trabzonspor
13'üncü hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
17'nci hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
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