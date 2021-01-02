Süper Lig maçında korkutan olay! Bayıldı...

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Ankaragücü-Yeni Malatyaspor maçında, karşılaşmanın ardından konuk ekipte, Youssuf Ndayishimiye baygınlık geçirdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından bayılan Burundili oyuncuya stadyumda bulunan sağlık ekipleri anında müdahale etti. Tansiyonu düştüğü için baygınlık geçiren oyuncunun, durumunun iyi olduğu ifade edildi. Genç oyuncu ilk müdahalenin ardından tedavisinin devamı için hastaneye sevk edildi.