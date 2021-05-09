Süper Lig yolcuları belli oldu!

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında Menemenspor'a konuk oldu. Averajla liderlik koltuğunda oturan Mavi Şimşekler, sahadan 4-1 galip ayrıldı ve sezonu 70 puanla şampiyon tamamladı. Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirveye çıkan Adana Demirspor, tam 26 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek.

Giresunspor Süper Lig'de

TFF 1. Lig'in son haftasında Giresunspor deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yendi. 44 yıllık özleme son veren Karadeniz ekibi, ligi 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı.