Sürpriz transfer... Mehmet Topal'dan 1+1 yıllık imza!

Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve siyah-beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Topal’ın sözleşmesi, maç başı ücretle olacak ve performansa dayalı halde düzenlenecek.