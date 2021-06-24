Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ret!
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı oyuncu kuralı konusunda yaptığı itirazı reddetti.
SPOR 24.06.2021, 20:41
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfı ile Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin TFF Yönetim Kurulu tarafından açıklanan yabancı oyuncu kuralına yaptığı itirazı reddetti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Kulüpler Birliğinin yanı sıra Fenerbahçe ile Galatasaray'ın TFF Yönetim Kurulunun Süper Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu ile ilgili kararına karşı başvurusunu inceledi.
Kulüpler Birliğinin başvurusunu usul yönünden reddeden kurul, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başvurularını ise TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle kabul etmedi.
28°
açık
Namaz Vakti 24 Haziran 2021
|İmsak
|03:18
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:32
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü