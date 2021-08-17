Tammy Abraham Roma'da

Roma Kulübü, 23 yaşındaki Abraham'ın 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu. Yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek Abraham ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Chelsea altyapısında 2004'ten itibaren oynamaya başlayan Tammy Abraham, kulüpteki 17 yıllık döneminin sonuna gelirken; İngiliz ekibi, ikinci bir Romelu Lukaku pişmanlığı yaşamamak için sözleşmeye özel bir madde koydurdu.

CHELSEA 2 YIL SONRA 80 MİLYON EUROYA ALABİLECEK

2011'de transfer ettiği Lukaku'yla daha sonra yollarını ayıran ve bu sezon 115 milyon euroluk bonservis bedeliyle renklerine bağlayan Chelsea, Abraham'ın sözleşmesine "2 yıl sonra 80 milyon euro bedelle geri alma" maddesini ekledi.

Nijerya asıllı santrfor, Bristol City, Swansea City ve Aston Villa'da kiralık olarak görev yapmıştı.

İngiltere Milli Takımı'nda 6 kez forma giyen Abraham, 82 maça çıkıp 30 gol kaydettiği Chelsea'de, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

Öte yandan, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Roma, Abraham'ı kadrosuna katarak Rui Patricio, Eldor Shomurodov ve Matias Vina'nın ardından dördüncü transferini gerçekleştirmiş oldu.