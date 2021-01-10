Taylan ve Oğulcan'dan İrfan Can Kahveci mesajı!
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0 yenerken Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın gol sevinçleri gündeme oturdu!
SPOR 10.01.2021, 00:02
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ederken geceye damga vuran olaylardan biri de Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın gol sevinciydi.
İki arkadaş, Oğulcan'ın attığı golden sonra kale arkasına dönük bir şekilde sevinirken yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci'nin gol sevincini taklit etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de maçın ardından İrfan Can Kahveci'yi istediklerini duyururken Taylan ile Oğulcan'ın fotoğrafı da gündeme oturdu.
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