Temsilcilerimiz tur için sahada

FENERBAHÇE (AVRUPA LİGİ)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Bolt Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği müsabaka, TV8'den naklen yayımlanacak.

Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, rakibi karşısında istediği skoru alıp, Avrupa Ligi gruplarına kalmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Helsinki: Keto, Murillo, Tenho, Moren, Kevin, Djalo, Sparv, Olusanya, Santeri, Riski, Peltola

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Nazım, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Zajc, Valencia

GALATASARAY (AVRUPA LİGİ)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers ekibini ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak.

Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine üstünlük sağlayıp, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Diagne

Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj, Egho

SİVASSPOR (KONFERANS LİGİ)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, play-off turu rövanş maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak.

Parken Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kopenhag'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda rakibini mağlup ederek turu geçip gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kopenhag: Grabara, Diks, Khotcholava, Boilesen, Kristansen, Zeca, Stage, Falk, Pep Mas, Daramy, Wind

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Azubuike, Hakan, Kayode, Gradel, James

TRABZONSPOR (KONFERANS LİGİ)

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımına konuk olacak.

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. İlk maçta sahasında İtalya temsilcisine 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında zora soktuğu turu geçmenin mücadelesini verecek.

MUHTEMEL 11'LER

Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perez; Abraham

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny