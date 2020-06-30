Terim'den açıklama: Sezonu bitiriyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Terim, yaptığı açıklamada, "Organize ve profesyonelce başlayıp, zorlu geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı" ifadelerini kullandı.



