Terim: Görüşmeleri bizzat başkanımız yapıyor!

Takımının özellikle ilk yarıda oynadığı futboldan memnun olduğunu belirten Terim "Memnunum. Fizik olarak bayağı bir yol aldık. Scotty (Scott Piri) iyi işler becermiş. Oyuncularımız da konsantre. Sonuçtan bağımsız olarak oynanan oyun özellikle ilk yarı hoşuma gitti. Zevk verdi zaman zaman. Çok pozisyon bulmamız iyi bir şey. Hazırlık maçının ilerisinde geçti; çekişmeli, mücadeleci. Pas oyununu iyi oynadık, bölgeleri iyi geçtik, kaçırdık ama güzel goller attık. Kazanmak, kazanma alışkanlığı, kaybetmemeyi istemek önemli şeyler. Özellikle gençlerin performanslarından memnunum. Niyetimi belli ettiğimi düşünüyorum. Umarım şanslarını iyi kullanırlar" ifadelerini kullandı.

"Bizzat görüşmeleri başkanımız yapıyor"

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtlayan Fatih Terim "Olağanüstü çabalarla çalışan başkan ve yönetimimiz var. Olacaktır. Anlayabiliyorum. Endişeyi de hissediyorum. Ama hiç paniğe gerek yok. Ben görüyorum, günün her saati uğraşılıyor. Bizzat görüşmeleri başkanımız yapıyor. 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok. Yapmasak da onların garantisi yok. Eylül ayına kadar vaktimiz var. Gönüllerini ferah tutmak için buradan bir mesaj vermek istedim. Biraz gecikmiş olabilir ama Galatasaraylılar rahat olsun. Sezon açarken tüm transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.