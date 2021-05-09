TFF 1. Lig'de Play-off'a kalan son takım belli oldu
TFF 1. Lig'de son hafta mücadelesinde Altınordu, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-0 mağlup etti ve play-off'a kalan son takım oldu. İzmir ekibi yarı finalde sezonu 3. bitiren takımla karşı karşıya gelecek.
SPOR 09.05.2021, 20:16
TFF 1. Lig'de 34. hafta maçında Altınordu, deplasmanda Balıkesirspor'a konuk oldu. Rahat bir maç çıkaran İzmir ekibi 5-0'lık skorla ligi 6. sırada tamamladı ve play-off biletini kaptı.
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Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Enis Destan, 39. ve 47. dakikalarda Ahmet İlhan Özek, 64. dakikada Metehan Mimaroğlu ile 82. dakikada Yener Hüsamettin kaydetti. Bu sonucun ardından Altınordu, puanını 60'a yükseltti ve 6. sırada tamamladı. Play-off'a kalan son takım olan Altınordu, yarı finalde sezonu 3. sırada bitiren takımla karşı karşıya gelecek. Ligde kalması daha önce kesinleşen Balıkesirspor ise sezonu 35 puanla 13. sırada tamamladı.
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