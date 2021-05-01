TFF 1. Lig'de zirve hata yapmadı!
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor kayıp yaşamadı. Takımlar zirve iddialarını son haftaya taşıdı. Akhisarspor ise Giresunspor'a 3-0 mağlup olarak ligden düşen 3. takım oldu.
SPOR 01.05.2021, 18:36
1.Lig'de şampiyonluk yarışındaki kıyasıya mücadele son haftaya taşındı. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren 3 takım da bu hafta hata yapmadı. Haftaya lider giren Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
AKHİSAR KÜME DÜŞTÜ
Bir diğer zirve adayı Giresunspor ise Akhisarspor'u 3-0 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu. Bu mücadele sonrası Akhisarspor, TFF 1. Lig'den düşen 3. ve son takım oldu. Yılport Samsunspor da küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselme iddiasını son haftaya taşıdı. Ümraniyespor'u 1-0 yenen Altay ile Tuzlaspor'u 3-2 yenen Altınordu, TFF 1. Lig'de play-off oynamayı garantiledi.
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|67
|2. Giresunspor
|33
|67
|3. Samsunspor
|33
|67
|4. İstanbulspor
|33
|61
|5. Altay
|33
|60
|6. Altınordu
|33
|57
|7. Ankara Keçiörengücü
|33
|55
|8. Ümraniye
|33
|50
|9. Tuzlaspor
|33
|47
|10. Bursaspor
|33
|46
|11. Bandırmaspor
|33
|42
|12. Boluspor
|33
|39
|13. Balıkesirspor
|33
|35
|14. Adanaspor
|33
|34
|15. Menemenspor
|33
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|33
|29
|17. Ankaraspor
|33
|26
|18. Eskişehirspor
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|33
|54
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|33
|53
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|33
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|30
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