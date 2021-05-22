TFF 1. Lig Play-Off finalinde İzmir derbisi heyecanı

Sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Altınordu, TFF 1. Lig play-off finalinde Altay'ın rakibi oldu!

FİNAL ÇARŞAMBA GÜNÜ

Altınordu, TFF 1. Lig Play-Off Yarı Finali'nde İzmir'de 1-0 kazandığı maçın rövanşında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalıp finale yükseldi. Yılport Samsunspor'un gollerini 55'te Nadir Çiftçi (penaltı) ve 82'de Yasin Öztekin kaydetti. Altınordu'nun golünü 32'de Metehan Mimaroğlu ve 90+7'de Enis Destan attı.

İzmir derbisine sahne olacak Altay-Altınordu finali, 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Finalin yeri ve saati daha sonra belli olacak.

SÜPER LİG'DE İKİ İZMİR EKİBİ OLACAK

İzmir'in en son 2002-2003'te Altay ve Göztepe olmak üzere 2 takımla yer aldığı Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda da iki İzmir temsilcisi yer alacak.