TFF 1. Lig Play-Off finalinde İzmir derbisi heyecanı
TFF 1. Lig play off yarı final rövanş maçında Altınordu, deplasmanda Samsunspor'la 2-2 berabere kalıp, toplamda 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı. Finalde bir diğer İzmir ekibi Altay, Samsunspor'u eleyen Altınordu ile Süper Lig'e çıkmak için kozlarını paylaşacak.
SPOR 22.05.2021, 23:40
Sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Altınordu, TFF 1. Lig play-off finalinde Altay'ın rakibi oldu!
FİNAL ÇARŞAMBA GÜNÜ
Altınordu, TFF 1. Lig Play-Off Yarı Finali'nde İzmir'de 1-0 kazandığı maçın rövanşında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalıp finale yükseldi. Yılport Samsunspor'un gollerini 55'te Nadir Çiftçi (penaltı) ve 82'de Yasin Öztekin kaydetti. Altınordu'nun golünü 32'de Metehan Mimaroğlu ve 90+7'de Enis Destan attı.
İzmir derbisine sahne olacak Altay-Altınordu finali, 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Finalin yeri ve saati daha sonra belli olacak.
SÜPER LİG'DE İKİ İZMİR EKİBİ OLACAK
İzmir'in en son 2002-2003'te Altay ve Göztepe olmak üzere 2 takımla yer aldığı Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda da iki İzmir temsilcisi yer alacak.
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