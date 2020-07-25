TFF 2. Lig Play-Off finalistleri belli oldu

TFF 2. Lig Play-Off yarı final maçlarını kazanan Tuzlaspor ile Manisa Futbol Kulübü, finale çıktı.

Antalya'da oynanan yarı final karşılaşmalarında Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor ile Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, finalde rakip oldu.

TFF 2. Lig Play-Off Finali, 28 Temmuz Salı günü 21.00'de Antalya Stadı'nda oynanacak.