TFF açıkladı! 2. Lig ve 3. Lig ne zaman başlayacak?
Türkiye Futbol Federasyonu, 2'nci ve 3'üncü lig maçlarının 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına karar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 2'nci ve 3'üncü ligde maçların 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına karar verildiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıda yönetim kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz'dan itibaren oynatılması kararını vermiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, her iki ligde kalan maçların programının en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.
|İmsak
|03:18
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:32
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|28
|57
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|28
|47
|6. Alanyaspor
|28
|44
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|28
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Adana Demirspor
|29
|48
|4. Altay
|29
|46
|5. Bursaspor
|29
|46
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Giresunspor
|29
|44
|9. Ümraniye
|29
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|29
|34
|14. Altınordu
|29
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|29
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|30
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|30
|51
|5. M. United
|31
|49
|6. Wolverhampton
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Sheffield United
|31
|44
|9. Crystal Palace
|31
|42
|10. Everton
|31
|41
|11. Arsenal
|30
|40
|12. Burnley
|30
|39
|13. Newcastle
|31
|39
|14. Southampton
|30
|37
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|31
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|68
|2. Barcelona
|31
|68
|3. Atletico Madrid
|31
|55
|4. Sevilla
|31
|53
|5. Getafe
|31
|49
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|30
|46
|9. Granada
|31
|43
|10. Athletic Bilbao
|31
|42
|11. Osasuna
|31
|38
|12. Levante
|31
|38
|13. Deportivo Alaves
|31
|35
|14. Real Betis
|30
|34
|15. Real Valladolid
|31
|34
|16. Celta de Vigo
|31
|33
|17. Eibar
|30
|29
|18. Mallorca
|31
|26
|19. Leganés
|31
|25
|20. Espanyol
|30
|24