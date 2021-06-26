TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam
Büyük umutlarla gidilen EURO 2020'den puansız olarak elenen A Milli Takım hayal kırıklığı yaşatmış ve Şenol Güneş'in görevine devam edip etmeyeceği tartışma konusu olmuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "Bugünlere birlikte geldik, birlikte başarılar kazandık. Önümüzde Dünya Kupası var. İnşallah oraya da gideceğiz. Her şartta yola devam edeceğiz" diye konuştuğu aktarıldı.
SPOR 26.06.2021, 14:46 26.06.2021, 14:48
Turnuvanın Türkiye adına kötü bitmesinin ardından Şenol Güneş'in milli takımın başında kalıp kalmayacağı tartışma konusu olmuştu. Ancak TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şenol Güneş'e destek açıklaması geldi.
"MUTLAKA 2022'DE OLACAĞIZ"
Fanatik gazetesinin haberine göre Nihat Özdemir, "Bugünlere birlikte geldik, başarıları birlikte kazandık. Önümüzde çok önemli bir Dünya Kupası var. İnşallah oraya da gideceğiz. Her şartta yola birlikte devam edeceğiz" dediği öğrenildi. Şenol hocanın da Özdemir'e teşekkür ederek, "2022'de mutlaka olacağız" dedi.
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