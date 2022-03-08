TFF'den hakemlere gözdağı!
TFF, sezonun geri kalanında Süper Lig’de görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus sezonun geri kalanında olmayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezonun geri kalanında Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı.
Buna göre Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek gibi isimler sezonun geri kalan haftalarında maç yönetemeyecek.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
TFF'nin açıklamasında, "Merkez Hakem Kurulu, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir. Yeni kadroların Türk futbolu ve Türk hakemliği için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.
MHK'nın listesinde yer almayan hakemler:
Cüneyt Çakır
Ali Palabıyık
Abdulkadir Bitigen
Fırat Aydınus
Bahattin Şimşek
Burak Şeker
Suat Arslanboğa
Hüseyin Göçek
Mert Güzenge
Tugay Kaan Numanoğlu
Alper Ulusoy
Halis Özkahya
Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler:
Yaşar Kemal Uğurlu
Halil Umut Meler
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Erkan Özdamar
Ümit Öztürk
Mete Kalkavan
Ali Şansalan
Sarper Barış Saka
Zorbay Küçük
Yasin Kol
Volkan Bayarslan
Kadir Sağlam
Mustafa Kürşad Filiz
Çağdaş Altay
Fırat Aydınus günlerdir maç yönetemiyor - HABERİ
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