TFF'den tarihi 'Küme düşme' kararı!

Kulüpler Birliği'nin dün gerçekleştirdiği toplantıda küme düşmenin kaldırılması ve Süper Lig'in önce 21 takım sonrasında ise 20 takım ile oynanmasıyla ilgili teklifi için bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu arasında bir toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda bu sezon küme düşmenin olmamasına karar verildi.

Bu sezon 21 takım ile oynanacak.

Gelecek sezon 4 takım düşüp 3 takım çıkacak ve 2021-2022'den itibaren 20 takımlı lig oynanacak.

TFF’nin aldığı karar doğrultusunda 2020/21 sezonunda alınan yeni "yabancı sınırı" kuralı uygulanmayacak.

Öte yandan TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de küme düşme kaldırıldı.

TFF, fikstür ile ilgili düzenlemeleri revize edip ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacak.

BAKAN KASAPOĞLU VE NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE;

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Verimli ve bereketli bir toplantı oldu. Amacımız Türk sporunun çıkarları, bu ortak hedefler doğrultusunda başaramayacağımız hiçbir şey yok. Pandemi sürecinde sporda da birçok ertelenmeler oldu. Sporda da sürekli ileriye gitme gibi bir iddiamız ve projelerimiz var. 18 yılda geldiğimiz nokta çok önemli. Salgın sürecinin başından bu yana durumu fırsata dönüştürmek için uğraştık. Bu toplantıda alınan kararlarda, bu sürecin Süper Lig'den amatöre kadar tüm takımların yarınlarını kurtarmaya yönelik kararlar aldık. Hayırlar getirmesini diliyorum.

Kulüpler Birliği Vakfı dün bir toplantı yaptı. Bu toplantıda beni duygulandıran bir tablo yaşandı. Kulüplerimiz birlik ve beraberlik içerisinde kararlar aldı. Adeta düşenin dostu olmaz fikrini ellerinin tersiyle ittiler ve tüm kulüplerimizi bu nedenle kutluyorum.

Küme düşmenin kaldırılması, teşvik sistemini en hızlı şekilde ortaya koymakla birlikte yabancı kuralının bir yıl ertelenmesi ve BAL'daki takımların bir üst lige çıkması kararlarını almış bulunuyoruz. Hayırlı olsun."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: "Kulüplerimiz, küme düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak bir tavsiye kararı aldılar. Yazılı bir dilekçe ile yönetim kurulumuza başvuru yaptılar. Ligler başlamadan önce de son sıradaki 7 takım bu yönde başvuru yapmıştı. Kalan 8 hafta haksız rekabet olmaması adına bu başvuruyu reddettik. Bugün gelinen noktada ligi tamamladık ve kulüplerimiz pandemi sürecinde iyi niyet gösterdiler.

Kulüplerin ortak talebini değerlendirdik. Pandemi sürecindeki ve sonrasındaki süreci konuştuk. Süper Lig'in yanı sıra 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de de küme düşmeyi kaldırdık.

Süper Lig, 2020-21 sezonunda 21 takımla oynanacak. Gelecek sezon sonunda 4 takım küme düşecek ve 2021-22 sezonunda itibaren 20 takımla oynayacağız."