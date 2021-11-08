TFF: Deplasman yasağı devam edecek
TFF, deplasman yasağının devam edeceğini açıkladı.
SPOR 08.11.2021, 20:00 08.11.2021, 20:14
Türkiye Futbol Federasyonu, 2021 – 2022 Sezonu müsabakalarında stadyuma alınacak seyirciler için bir açıklama yayınladı.
Yapılan açıklamada misafir takım seyircilerinin stadyuma alınmayacağı ifade edildi;
SADECE EV SAHİBİ TARAFTARI ALINACAK
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021 – 2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir.
Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz. HES sorgulamasına göre risk grubunda bulunan kişiler ile aşağıdaki koşulları sağlamayanlar stadyuma alınmaz."
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