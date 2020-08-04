TFF merak edilen listeyi açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin 2020-2021 sezonu takım harcama limitlerini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden açıkladığı limitler şu şekilde:

İşte yaptırımlar



Takım harcama limitinin aşılması durumunda uygulanacak cezalar şöyle:



Yüzde 5'e kadar ihtar cezası verilir.



Yüzde 6 - yüzde 10 arası kadro sınırlaması cezası verilir.



Yüzde 11 - yüzde 15 arası transfer yasağı cezası verilir.



Yüzde 16 - yüzde 20 arası 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.



Yüzde 21 - yüzde 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.



Yüzde 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.