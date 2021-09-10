TFF, Milli Takım hocalığı için Okan Buruk'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı
Milli Takım'ın yeni hocasının belli olduğu iddia edildi. Şenol Güneş'in ayrılmasından sonra görevin Okan Buruk'a verildiği belirtildi. Tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi.
SPOR 10.09.2021, 16:37 10.09.2021, 16:40
Milli Takım'da Güneş'ten sonra Okan Buruk dönemi başlıyor. Bugün karşılıklı anlaşılarak Şenol Güneş'e veda edildi, birçok isim gündeme geldi. Bunlar arasından en ciddi olan aday Okan Buruk'ta ise büyük ölçüde anlaşma sağladı
RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ
NTVSpor'un haberine göre; Milli Takım'ın yeni hocası Okan Buruk oldu. Resmi açıklamanın kısa süre içinde geleceği belirtildi.
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