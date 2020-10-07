TFF'den flaş Süper Lig kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, pandemi döneminde büyük gelir kaybına uğrayan Süper Lig kulüplerinden gelen yoğun talep doğrultusunda statlardaki locaların seyircilere açılmasına karar verdiği öğrenildi.



TFF Yönetim Kurulu'nun son toplantısında locaların yeniden taraftarlara açılması konusunu masaya yatırdı. Toplantıda kulüplerin maddi gelir elde edebilmesi ve statların yeniden taraftarla buluşabilmesi için locaların açılması konusunda görüş birliğine varıldığı vurgulandı. Buna göre tüm statlara loca kapasiteleri kadar seyirci alınabilecek. Taraftarlar maç boyu loca içinde kalacak.Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde statlara belirli sayıda taraftar alınıp, alınmayacağı yönündeki soruya, "Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz" yanıtını vermişti.