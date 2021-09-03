Tokyo Paralimpik Oyunları Golbolde altın madalya Türkiye'nin!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, altın madalya kazandı.



Final karşılaşmasında ABD'yi 9-2 mağlup ederek yeni bir zafere imza attı.



Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Sevda Altunoluk (9) kaydetti. ABD'nin tek sayısı ise Eliana Mason ve Asya Miller'dan geldi.



2016 Rio'da şampiyon olan Türkiye, finalde karşılaştığı ABD'ye grup maçında 4-3 mağlup olmuş ve oyunlardaki tek yenilgisi almıştı.