Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 4 yüzücü finalde

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Sevilay Öztürk ilk, Sümeyye Boyacı ise ikinci seride seçmelerde mücadele etti.

Sevilay Öztürk, serisinde 3.17.30'luk zamanıyla 5 sporcu arasından 4. oldu. Sümeyye Boyacı ise 3.15.75'lik derecesiyle 6 sporcu arasından 4. sırayı elde etti.

Genel klasmanda 11 sporcu arasında ilk 8'e girmeye başaran milli sporculardan Sümeyye 7'nci, Sevilay ise 8'inci olarak final bileti aldı.

Milli sporcuların yer alacağı final yarışı TSİ 14.08'de başlayacak.

KORAL BERKİN, ADINI FİNALE YAZDIRDI

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin, seçmelerde ikinci seride yarıştı.

15 yaşındaki milli sporcu, kendi serisini 2.46.37'lik dereceyle 3. sırada bitirdi.

Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final bileti aldığı seçmelerde genel sıralamada 5. olan Koral Berkin, adını finale yazdırdı.

Koral Berkin Kutlu'nun yer alacağı erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinin finali, TSİ 13.52'de başlayacak.

ELİF İLDEM

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Elif İldem, kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisinde finale yükseldi.

Elif İldem, serisinde 4 sporcu arasında 3.16.84'lük derecesiyle 4. oldu.

ELİF, BUGÜN FİNALDE YÜZECEK

Toplam iki seride 9 sporcunun yer aldığı ve ilk 8'in finale çıktığı seçmede genel sıralamada 8. olan Elif İldem, finalde yarışmaya hak kazandı.

İldem'in yer alacağı final yarışı TSİ 11.40'ta başlayacak.