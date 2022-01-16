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Torrent'li Galatasaray, Hatay'da kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada 4-2 mağlup oldu.

SPOR 16.01.2022, 19:33 16.01.2022, 21:25
Torrent'li Galatasaray, Hatay'da kayıp

6' Riberio'nun uzun pasında ceza sahası içinde Diouf pasını Lobzhanidze'ye attı. Lobzhanidze müsait pozisyonda topu üstten dışarıya gönderdi.

12' Sağdan Kerem'in ortasında Hatayspor savunmasının arasında Berkan dokundu, top üstten auta çıktı.

14' Kullanılan korner sonrasında savunma topu uzaklaştırdı. Kamil Ahmet ceza sahasına doğru yeniden gönderdi, Kamara'nın müsait pozisyonundaki şutunda savunma son anda meşin yuvarlağa ayak koydu.

23' Berkan'ın uzun pasında Patrick van Aanholt topla buluştu. Onun sol kanattan arka direğe ortasına müsait pozisyondaki Emre Kılınç dokunarak topu ağlara gönderdi. 0-1

26' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde top Dylan Saint-Louis'in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

27' Topun başına geçen Patrick van Aanholt'ın kullandığı penaltıyı kaleci Abdullah kurtarmayı başardı.

39' Kamil Ahmet'in ortasına ceza sahası içinde Kamara yükseldi. Alpaslan Öztürk'ün müdahalesi ile Kamara yerde kaldı.

40' VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Erkan Özdamar pozisyonu izledi ve ardından penaltı noktasını gösterdi.

43' Topun başına geçen Mame Diouf, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

45+8' Ceza yayı sol çaprazında Taylan yerde kalınca hakem Erkan Özdamar serbest vuruş verdi. Serbest vuruşta topun başına geçen Kerem topu filelere gönderdi. 1-2

62' Sağ kanatta ceza sahasına doğru giren Mame Diouf yerden pasında kale önünde Kamara meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

67' Mame Diouf sağ kanattan ceza sahasına doğru ortaladı, Dylan Saint-Louis iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci İsmail gole izin vermedi.

70' Aytaç'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Patrick van Aanholt'a bekletmeden ceza sahası içindeki Cicaldau'ya gönderdi. Cicaldau karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

79' Riberio'nun uzun pasında topla buluşan Kahraba sağda bomboş pozisyondaki Lobjanidze'ye gönderdi. Lobjanidze topla birlikte ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu. 2-3

90+1' Mame Diouf'un uzun pasında topla buluşan Lobjanidze hızla sol taraftan ceza sahasına girdi ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2

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Stat: Hatay
Hakemler: Erkan Özdamar, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Hatayspor: Abdullah, Sam Adekugbe, Burak, Fatih, Kamil Ahmet, Onur, Riberio, Dylan Louis, Kamara, Lobjanidze, Mame Diouf
Yedekler: Yavuz Boyar, Simon Falette, Emre Kaplan, Eren Fansa, Isaac Sackey, Mahmoud Kahraba, Muhammed Mert, Sadık Baş, Mehdi Boudjemaa, Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Galatasaray: İsmail Çipe Sacha Boey, Alpaslan Öztürk, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Fatih Öztürk, DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Bartuğ Elmaz, Oğulcan Çağlayan, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Mame Diouf (dk. 43) (Hatayspor), Emre (dk. 23), Kerem (dk. 45+8) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Adekugbe, Dylan Louis, Kamara (Hatayspor), Alpaslan Öztürk, Berkan, Boey, Ömer Bayram (Galatasaray)

#Hatayspor #Galatasaray #Spor Toto Süper Lig
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